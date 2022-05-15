Ткаченко пристыдил украинское жюри Евровидения за оценки представителям Литвы и Польши

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказал свою личную позицию по поводу оценки, которую жюри от Украины поставило представителям Польши и Литвы. Министр назвал литовцев и поляков нашими ближайшими друзьями в Европе и заявил, что эта оценка ни в коем случае не отражает подлинное отношение украинцев к ним.

Он подчеркнул, что выступление представителя Британии, которому украинское жюри отдало самый высокий балл, было крутым. Но поставить полякам и литовцам 0 баллов – это, по словам Ткаченко, "очень стыдно".

"Народ Украины вам поставил 12! Ваша поддержка Украины неоценима. Наша благодарность и приверженность вам – такая же. И хотя конкурс не политический, так это и не политика – это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие-долгие годы", – написал в фейсбуке министр культуры. "Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", – добавил Александр Ткаченко.

Отметим, что польское и литовское профессиональные жюри дали Украине 12 баллов. Такую же оценку выступления украинцев дали зрители этих стран.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022" состоялся в ночь с 14 на 15 мая в итальянском городе Турин. Победу одержала украинская группа KALUSH Orchestra. Украинцы получили 631 голос. Зрительское голосование стало абсолютным рекордом в истории "Евровидения" и принесло 439 баллов.

KALUSH с песней "Стефания" в финале выступали под номером 12. Песня, записанная полностью на украинском языке, посвящена маме фронтмена Олега Псюка.

В конце конкурсного выступления лидер группы обратился с призывом в поддержку защитников Мариуполя, несмотря на то, что за политическое заявление участнику конкурса грозила дисквалификация. После его слов поисковый запрос слова "Азовсталь" в Google увеличился в несколько раз.

На пресс-конференции после завершения Евровидения Псюк заявил, что KALUSH не боялись дисквалификации: привлечь внимание мира к "Азовстали" – важнее.