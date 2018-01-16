МОН изменит дизайн и оборудование комнат для ВНО по иностранному языку

Министерство образования и науки (МОН) Украины внесло изменения в Порядок использования помещений учебных заведений для проведения внешнего независимого оценивания по иностранному языку.

Об этом говорится на сайте Центра оценивания качества образования.

"Пункт 12 Порядка дополнен требованием о необходимости оснащения аудиторий, где проводится ВНО по иностранному языку, устройствами для проигрывания аудио-компакт-дисков со звуковой записью (аудиоцентр, аудиопроигрыватель, магнитола, компьютер и т.п.) с мощностью акустической системы не менее 10 Вт с частотой в пределах 100 Гц - 20 000 Гц", - говорится в сообщении.

Кроме этого определено, что внешнее независимое оценивание по иностранным языкам может происходить только в аудиториях на 15 рабочих мест.

Внесение изменений связано с введением с 2018 года в тестах по иностранным языкам заданий сертификационной работы, направленных на проверку сформированности умений и навыков, необходимых для понимания языка на слух (аудирование). В связи с этим возникла необходимость расширить перечень требований к обустройству пунктов проведения ВНО.

Изменения внесены во исполнение поручения Кабинета Министров облгосадминистрациями и будут осуществляться за счет нераспределенных в 2017 году расходов образовательной субвенции для территорий Донецкой и Луганской областей, на которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия.