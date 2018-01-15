Один из фондов дочери фюрера РФ закрылся

Сведений об отчетности фонда в базе Минюста РФ нет.

Екатерина Тихонова Фото: kashin.guru

Один из фондов предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина, Екатерины Тихоновой, прекратил свое существование.

Об этом следует из выписки ЕГРЮЛ, пишет Republic.

Речь идет о фонде "Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук". Тихонова была его соучредителем. Информация о его ликвидации была внесена в ЕГРЮЛ 9 января 2018 года. "Междисциплинарные инициативы" зарегистрировали в конце 2012 года.

Организация имела права на осуществление издательской деятельности, могла выступать посредником в финансовых операциях и сделках с недвижимостью, заниматься научными исследованиями.

Сведений об отчетности фонда в базе Минюста РФ нет. В Главный межрегиональный центр Росстата бухгалтерская отчетность также не предоставлялась. В августе 2017 года директор фонда Семен Шевченко рассказывал, что юридическое лицо не вело никакой деятельности с момента регистрации. В Минюсте РФ тогда отмечали, что у фонда зафиксировали нарушения, и если их не устранят, то фонд оштрафуют или ликвидируют.

Помимо этого фонда, Тихонова - соучредитель "Национального интеллектуального развития", который работает совместно с Центром национального интеллектуального резерва МГУ под брендом "Иннопрактика". Republic подсчитал, что за пять лет фонд заключил свыше 40 госконтрактов на сумму около 1,1 млрд рублей.

О том, что Тихонова приходится Путину дочерью, писали агентства Reuters и Bloomberg. Сам Путин не подтверждал это, но и не опровергал. В ноябре 2017 года вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб подтвердил Reuters, что Тихонова - младшая дочь президента РФ .

Позже он опроверг свои слова. "Я не могу подтвердить вещей, которые не знаю", - сказал Мохаб. По его словам, в помещении было шумно и он не мог понять, что спрашивают журналисты. "Иногда я не мог слышать, что сам говорю. Нормальный разговор был невозможен. Некоторые вещи, может быть, я понял неправильно, но абсолютно точно, что я не подтверждал того, что не знаю", - отметил Мохаб.