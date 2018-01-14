?Для спасения Ханского дворца в Бахчисарае надо просить международной помощи, - Умеров

Так называемая "реконструкция" оккупационной власти Крыма уничтожает аутентичность памятки.

Ханский дворец в Бахчисарае Фото: crimea.ria

Украине необходимо обращаться за помощью к международным организациям, чтобы спасти Ханский дворец в Крыму, который сейчас подвергается реконструкционным работам, уничтожающим его идентичность. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

«Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой роSSийской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это», – заявил Умеров.

По словам очевидцев, в рамках так называемой “противоаварийной реконструкции” в Ханской дворце в Бахчисарае, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.

Крымские юристы и адвокаты готовят юридическую кампанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае, говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина обратилась к ЮНЕСКО из-за повреждений Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае.