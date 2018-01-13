Боевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллерию
Сегодня 13 января боевики на Донбассе впервые со времени установления новогодне-рождественского перемирия применили артиллерию.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Противники продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями вооружение укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, враги применили артиллерию", - отметили в штабе.
На Луганском направлении, по сообщению штаба, под обстрелом противника оказались украинские позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-миллиметровых минометов.
Как отмечается, на Донецком направлении от начала суток было горячее.
"В Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-миллиметровых минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов", - говорится в сообщении.
На других участках, как указано, агрессор обстреливал украинские позиции из 120-миллиметровых минометов и гранатометов недалеко от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-миллиметровых минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.
"В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ", - отметили в штабе.
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Политика
13.01.2018 18:14