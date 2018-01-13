В реестр уже подано более 3 тысяч ежегодных е-деклараций за 2017 год – НАПК

В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подано 3609 ежегодных деклараций за 2017 год.

Такие данные обнародовали в пресс-службе Национального агентства по противодействию коррупции состоянию на 17:00 пятницы.

Там добавили, что очередной этап предоставления деклараций начался с 1 января 2018 года и продлится до 1 апреля этого года.

Напомним, 8 декабря 2017 года НАПК приостановило доступ сотрудников НАБУ к реестру электронных деклараций.

В ноябре 2017-го в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по факту возможного получения взяток должностными лицами НАПК и других органов власти.

Ранее сообщалось, что НАПК по состоянию на середину октября успело завершить проверку деклараций 55 должностных лиц.