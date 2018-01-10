Скандал в США: Беннон потерял кресло председателя Breitbart News

Бывший стратег президента США Дональда Трампа, Стив Беннон, оставил пост исполнительного председателя американского ультраправого издания Breitbart News после скандала, вспыхнувшего с выходом книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте самого издания Breitbart News, передает Укринформ.

«Стивен К. Беннон ушел из Breitbart News Network, где он работал исполнительным председателем с 2012 года», — отмечается в публикации.

По словам генерального директора Breitbart Ларри Солова, Беннон был «ценной частью общего наследия». Он поблагодарил экс-главе «за его вклад и то, чего он помог достичь».

Беннон, который в августе прошлого года был вынужден уйти в отставку с должности стратега президента Трампа, потерял должность в Breitbart после того, как действующий глава Белого дома подверг резкой критике его поступки и высказывания в книге.

«Стив Беннон не имеет никакого отношения ко мне или моему президентству. Когда его уволили, он не только потерял работу, но также потерял разум», — заявил Трамп.