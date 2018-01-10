Скандал в США: Беннон потерял кресло председателя Breitbart News
Бывший стратег президента США Дональда Трампа, Стив Беннон, оставил пост исполнительного председателя американского ультраправого издания Breitbart News после скандала, вспыхнувшего с выходом книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».
Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте самого издания Breitbart News, передает
«Стивен К. Беннон ушел из Breitbart News Network, где он работал исполнительным председателем с 2012 года», — отмечается в публикации.
По словам генерального директора Breitbart Ларри Солова, Беннон был «ценной частью общего наследия». Он поблагодарил экс-главе «за его вклад и то, чего он помог достичь».
Беннон, который в августе прошлого года был вынужден уйти в отставку с должности стратега президента Трампа, потерял должность в Breitbart после того, как действующий глава Белого дома подверг резкой критике его поступки и высказывания в книге.
«Стив Беннон не имеет никакого отношения ко мне или моему президентству. Когда его уволили, он не только потерял работу, но также потерял разум», — заявил Трамп.
Такую реакцию президент США выразил на основании цитат Беннона, приведенных в книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», которая также стала причиной сомнений относительно психического здоровья главы Белого дома.
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Политика
10.01.2018 12:29