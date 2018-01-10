Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве

Около 150 человек призывают правоохранителей противодействовать криминалитету.

Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Фото: Макс Требухов

Представители азербайджанской общины проводят митинг у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что около 150 человек призывают правоохранительные органы противодействовать криминалитету, который оказывает давление на азербайджанцев в Украине.

Участники акции держат плакаты, в частности такого содержания: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-ые возвращаются", "Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни".

По словам участников митинга, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством. Также протестующие заявляют, что преступники не боятся силовых структур.

Напомним, по данным Нацполиции, на территории Украины находятся полтора десятка "воров в законе".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в КиевеЭкс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 январяСаакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве произошла стычка между советником Порошенко и бойцами "Азова": видеоВ Киеве произошла стычка между советником Порошенко и бойцами "Азова": видео
«Кофе на Крещатике»: представители «Азова» повздорили с советником Порошенко «Кофе на Крещатике»: представители «Азова» повздорили с советником Порошенко
Националисты сорвали пленум комсомольцев в КиевеНационалисты сорвали пленум комсомольцев в Киеве
Перестрелку в Одессе устроили представители «Самообороны» и экс-айдаровцы - СМИПерестрелку в Одессе устроили представители «Самообороны» и экс-айдаровцы - СМИ
Эксперт НИИ судебных экспертиз в Киеве задержана по подозрению в вымогательствеЭксперт НИИ судебных экспертиз в Киеве задержана по подозрению в вымогательстве
РоSSийские представители СЦКК не смогли пройти через пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов боевиковРоSSийские представители СЦКК не смогли пройти через пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов боевиков
Последние новости
Подгружаем последние новости