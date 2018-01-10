Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Около 150 человек призывают правоохранителей противодействовать криминалитету.
Представители азербайджанской общины проводят митинг у здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что около 150 человек призывают правоохранительные органы противодействовать криминалитету, который оказывает давление на азербайджанцев в Украине.
Участники акции держат плакаты, в частности такого содержания: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-ые возвращаются", "Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни".
По словам участников митинга, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством. Также протестующие заявляют, что преступники не боятся силовых структур.
Напомним, по данным Нацполиции, на территории Украины находятся полтора десятка "воров в законе".
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