Казанский о "ляпе" пропагандистов "ДНР": Как газета "Новороссия" перепутала фашистов
Украинский журналист Денис Казанский в своем блоге рассказал об очередном "ляпе" пропагандистских СМИ "ДНР". Газета "Новороссия" решила рассказать о "кровожадных укрофашистах", но снабдила материал фото роSSийского националиста Антона Раевского из Орла, который воевал на стороне боевиков "ДНР".
"Грядёт скандал))", - написал Денис Казанский на своей странице в Facebook.
- В одной из ДНРовских газет под названием «Новороссия» (выпускается командой Павла Губарева) недавно вышла статья «Сбывающиеся мечты укронационализма». В самой статье нет ничего особенного — это обычный пропагандистский шизофренический материал, каких на роSSийских сайтах выходит великое множество. Написаны они все, как под копирку, и годами мусолят одни и те же тезисы.
Любопытна в данном случае фотография, которой проиллюстрирован материал. На фото изображен роSSийский националист Антон Раевский из Орла, который воевал за ДНР еще в 2014 году в Славянске в составе группировки Стрелкова.
Фото Виталия Сизова
Антон сам никогда не скрывал своих фашистских взглядов и охотно демонстрировал на фото свои татуировки с символикой Третьего Рейха.
Самое смешное, что еще в 2014 году Раевский фотографировался той самой с газетой «Новороссия», которая теперь записала его в «укрофашисты».
В интернете Раевский довольно известен, охотно общается с прессой. Пару лет назад я записывал с ним интервью по скайпу. Но сотрудники пропагандистской газеты не узнали его на фото, и напечатали в газете первую попавшуюся фотку из гугла, которую нашли.
Сам Антон Раевский тоже увидел в газете «Новороссия» статью со своей фотографией и написал по такому случаю возмущенный пост, в котором потребовал разъяснений.
«Я официально обращаюсь к главному редактору газеты «Новороссия» Дмитрию Дезорцеву дать пояснения по поводу публикации моей фотографии и требую в следующем номере газеты «Новороссия» дать опровержение, указав, что изображенный на фотографии не украинский националист, а русский националист Антон Раевский, который воевал на стороне ДНР и ЛНР в 2014 и в 2015 годах» - написал Раевский.
Денис Казанский
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