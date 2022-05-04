Великобритания применила новые санкции против РоSSии и ее пропагандистов и медиа

Всем роSSийским компаниям запретили доступ к британским консалтинговым, бухгалтерским и PR-услугам.

Великобритания ввела новые антироSSийские санкции. Ограничения касаются 1600 человек и организаций, говорится на сайте британского правительства.

РоSSия потеряла доступ к британским консалтинговым, бухгалтерским и PR-услугам. Это значит, что русские компании больше не сумеют воспользоваться управленческими, бухгалтерскими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% экспорта в этих отраслях.

"Ведение бизнеса с режимом Путина морально несостоятельно и финансирует военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа РоSSии к британским службам усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", – объявила министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

После обнародования исследования о кремлевской теневой фабрике троллей Трасс объявила о 63 новых ограничениях, касающихся медиаорганизаций и деятелей. Их активы будут заморожены, а въезд на британскую территорию – запрещен.

Весь контент RT и Sputnik подлежит блокировке. Доступ к их сайтам запрещен.

Под санкции попали, в частности, работники "Первого канала" и журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин.

Подсанкционными медиа стали ВсероSSийское государственное телерадиовещание, ИнфоРос, SouthFront, Фонд стратегической культуры.