Великобритания применила новые санкции против РоSSии и ее пропагандистов и медиа
Всем роSSийским компаниям запретили доступ к британским консалтинговым, бухгалтерским и PR-услугам.
Великобритания ввела новые антироSSийские санкции. Ограничения касаются 1600 человек и организаций, говорится на сайте британского правительства.
РоSSия потеряла доступ к британским консалтинговым, бухгалтерским и PR-услугам. Это значит, что русские компании больше не сумеют воспользоваться управленческими, бухгалтерскими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% экспорта в этих отраслях.
"Ведение бизнеса с режимом Путина морально несостоятельно и финансирует военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа РоSSии к британским службам усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", – объявила министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
После обнародования исследования о кремлевской теневой фабрике троллей Трасс объявила о 63 новых ограничениях, касающихся медиаорганизаций и деятелей. Их активы будут заморожены, а въезд на британскую территорию – запрещен.
Весь контент RT и Sputnik подлежит блокировке. Доступ к их сайтам запрещен.
Под санкции попали, в частности, работники "Первого канала" и журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин.
Подсанкционными медиа стали ВсероSSийское государственное телерадиовещание, ИнфоРос, SouthFront, Фонд стратегической культуры.
Напомним, сегодня шестой санкционный пакет был представлен на уровне Евросоюза. Голосование за него состоится позже. Предусмотрен постепенный отказ от роSSийской нефти и ограничение против трех роSSийских телеканалов. От системы SWIFT хотят отключить и Сбербанк – основное финансовое учреждение государства-агрессора.