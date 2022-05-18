Австралия ввела новые санкции против роSSийских пропагандистов и военных

Также в список попали несколько белорусских предприятий, производящих военную технику, информирует ZN.ua.

Австралия ввела новые санкции против роSSийских пропагандистов и военных

Австралия ужесточает санкции против РоSSийской Федерации. Местные власти ввели очередной пакет ограничений против ряда граждан, организаций и предприятий РФ. Об этом сообщает 7News.

Согласно информации источника, под новые санкции Австралии среди прочих попали роSSийские пропагандисты, чиновники и военные. В частности, ограничительные меры коснулись генерального директора информагентства «Russia Today» Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего ВсероSSийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брылева, гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Кроме того, санкции введены против временно исполняющего обязанности главы МЧС РоSSии Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Николая Богдановского и других.

Также отмечается, что правительство Австралии ввело ограничения против ПВК «Вагнера», откуда роSSийская армия вербует наемников, и нескольких белорусских предприятий военпрома.


Александр Кричковский, ZN.ua

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