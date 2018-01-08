Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру

"Православные" набрасываюся, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей".

Несколько десятков националистической общественной организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В сообщении говорится, что в Лавре находится штаб сепаратистов и фсб-шников.

"Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещенных не в церкви МП. "Православные" набрасываюся, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей", - отмечают в "С14".

Громадське сообщает о словесных перепалках и небольшой потасовке в ходе акции. Протестующие пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам лавры. В то же время начали бить по капоту автомобиль Range Rover, который пытался проехать.

К протестующим вышел настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел. Также к входу в лавру пришли около 30 служителей и начали петь "Сын Божий родился".

З Києво-Печерської лаври вийшли близько 25 священнослужителів і почали співати pic.twitter.com/h9da8QtbOO — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

Сообщается, что на месте происшествия находятся правоохранители, в том числе несколько представителей полка особого назначения. Позже участники акции зажгли файеры.

Учасники акції під Києво-Печерською лаврою запалили фаєри pic.twitter.com/BwgDp2UqFz — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

Напомним, скандал вокруг УПЦ МП возникл после того, как запорожские священники отказались отпевать трагически погибшего ребенка, потому что тот был крещен в Киевском патриархате. В сети инициировали акцию с призывом приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата.