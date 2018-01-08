Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру
"Православные" набрасываюся, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей".
Несколько десятков националистической общественной организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
В сообщении говорится, что в Лавре находится штаб сепаратистов и фсб-шников.
"Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещенных не в церкви МП. "Православные" набрасываюся, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей", - отмечают в "С14".
Громадське сообщает о словесных перепалках и небольшой потасовке в ходе акции. Протестующие пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам лавры. В то же время начали бить по капоту автомобиль Range Rover, который пытался проехать.
К протестующим вышел настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел. Также к входу в лавру пришли около 30 служителей и начали петь "Сын Божий родился".
Напомним, скандал вокруг УПЦ МП возникл после того, как запорожские священники отказались отпевать трагически погибшего ребенка, потому что тот был крещен в Киевском патриархате. В сети инициировали акцию с призывом приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата.
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