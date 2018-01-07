Международная поддержка Украины зависит от борьбы с коррупцией - посол Гоф

Давление на антикоррупционные органы может серьезно повлиять на репутацию Украины, которую она создавала в течение последних нескольких лет.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью журналу "Новое время" , фрагменты которого издание опубликовало 6 января.

По словам Гоф, в случае дальнейшего давления на антикоррупционные органы речь может идти о пересмотре дальнейшей международной поддержки Украины.

Также посол отметила, что в Украину не будут поступать инвестиции без эффективной борьбы с коррупцией.

"В Украине представлены много известных британских компаний – Land Rover, JCB, Mark & Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозят коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", – сказала дипломат.

В 2017 году Украина заняла 131-ю позицию в составленном Transparency International рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

Напомним, ранее сообщалось, Украина уже 26 лет борьба с коррупцией может быть приостановлена, поскольку специалисты идут на работу в госорганы ради разграбления страны, а грабить уже нечего. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

«Украина уже 26 лет находится на грани коллапса в борьбе с коррупцией. Весь вопрос в том, что пока система нацелена на получение коррупционной ренты, тяжело ожидать чего-то иного. В данном случае произошла смена лиц, а коррупционная система осталась прежней. То есть государственные должности рассматриваются для того, чтобы доить бюджет, грабить граждан, масштабы коррупции радикально не изменились ни в ту, ни в другую сторону. Другой вопрос в том, что экономические возможности страны уже не позволят грабить с таким аппетитом. «Жирового» запаса страны уже нет», - сказал А. Золотарев.