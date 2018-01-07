Трамп назвал себя «очень стабильным гением»

Трамп назвал себя «очень стабильным гением»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику в свой адрес, описанную в книге журналиста Майкла Вулффа, назвав себя не просто "гением", а "очень стабильным гением".

Об этом он заявил в серии твиттов, комментируя книгу.

Напомним, журналист Майкл Вулфф написал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали.

В свою очередь Дональд Трам отреагировал на книгу, заявив, что автор - "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и ложную книгу".

"На самом деле, в течение всей моей жизни мои два крупнейших активы - умственная стабильность и настоящий ум. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, к президенту США - с первой попытки ... Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп.

Как сообщалось, конгрессмены США обратились к психиатру из-за состояние здоровья Трампа.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко назвал сроки создания Антикоррупционного судаПорошенко назвал сроки создания Антикоррупционного суда
В Конгрессе США консультируются с психиатром о состоянии здоровья ТрампаВ Конгрессе США консультируются с психиатром о состоянии здоровья Трампа
Трамп настаивает на строительстве стены на границе с МексикойТрамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой
Саакашвили назвал приговор суда Тбилиси незаконнымСаакашвили назвал приговор суда Тбилиси незаконным
Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента СШАТрамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США
Турчинов назвал действия РоSSии в Сирии "позорным фарсом"Турчинов назвал действия РоSSии в Сирии "позорным фарсом"
Иран пожаловался на Трампа генсеку ООНИран пожаловался на Трампа генсеку ООН
Вмешивались в выборы по всему миру: советник Трампа обвинил РоSSию в кампании по дестабилизацииВмешивались в выборы по всему миру: советник Трампа обвинил РоSSию в кампании по дестабилизации
Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа МакмастерЗаявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Решение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington PostРешение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington Post
Последние новости
Подгружаем последние новости