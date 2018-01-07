Трамп назвал себя «очень стабильным гением»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику в свой адрес, описанную в книге журналиста Майкла Вулффа, назвав себя не просто "гением", а "очень стабильным гением".

Об этом он заявил в серии твиттов , комментируя книгу.

Напомним, журналист Майкл Вулфф написал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США . В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали.

В свою очередь Дональд Трам отреагировал на книгу, заявив, что автор - "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и ложную книгу".

"На самом деле, в течение всей моей жизни мои два крупнейших активы - умственная стабильность и настоящий ум. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, к президенту США - с первой попытки ... Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп.