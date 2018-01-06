Полиция не нашла подтверждений избиению АТОшника возле храма УПЦ МП в Запорожье

На заявителя могут завести дело по статье о ложном сообщении о преступлении.

Фото: facebook.com / Олег Золотоноша

Запорожская полиция считает фейком заявление об избиении АТОшника возле храма Петра и Февронии (УПЦ МП).

Житель города Валентин Бурый в субботу заявил, что в Запорожье возле храма в районе Малого Рынка, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку к храму. Нападавшие якобы могут иметь отношении к православной организации "Радомир".

Однако начальник ГУ НП в Запорожской области Олег Золотоноша заявил, что никакой драки возле храма полиция не зафиксировала.

"Сегодня в 15:30 гражданин Валентин Бурый сделал вызов полиции через линию 102, о том, что в районе малого рынка происходит драка. Наряды полиции по прибытии на место ( в течении 7 минут) никого не обнаружили, ни потерпевших ни нападавших. В 16:00 возле храма прошла акция, без каких либо конфликтов и нарушения общественного порядка. Также полицейские связались с указанным гражданином Бурым, который сообщил в телефонном режиме о том, что избили его знакомого, фамилию которого он не назовёт, также Бурый сообщил о том что у знакомого сломана рука и он находится в 5 больнице. (Бурый видимо не знает о том что о фактах нанесения телесных повреждении медики сразу информируют полицию). Полицейский, который с ним разговаривал сообщил собеседнику об этом, после чего Бурый сообщил, что его спрятали так как он опасается за свою жизнь, а придёт в полицию только через два дня. Заявление пока писать не будет", - заявил полицейский.

Позже в полицию поступило сообщение, что возле другой церкви - Свято-Покровского собора - находятся 20 человек с канистрами. "По прибытию нарядов, на место происшествия, информация не нашла своего подтверждения", - заявил Золотоноша.

В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

Напомним, что скандал вокруг запорожской УПЦ МП возникла после того, как местные священники отказались отпевать трагически погибшего ребенка, потому что тот был крещен в Киевском патриархате.