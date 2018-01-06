Макрон предложил Эрдогану альтернативу членству в ЕС

Президент Франции призвал турецкого коллегу соблюдать основные права и свободы граждан.

Макрон предложил Эрдогану альтернативу членству в ЕС
Фото: пресс-служба президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу, 5 января, в Париже, пожаловался на то, что турки "устали" ждать членства в Евросоюзе, и это может подтолкнуть их к "иному решению".

В свою очередь французский лидер заявил, что ЕС готов предложить Анкаре сотрудничество и "партнерство", поскольку действия турецких властей не позволяют говорить о прогрессе по вступлению страны в ЕС, передает Немецкая волна.

Хозяин Елисейского дворца напомнил турецкому коллеге о принципе правового государства. Макрон выразил обеспокоенность судьбой арестованных в Турции журналистов, а также профессоров и студентов Галатасарайского университета, которые ранее подписались под открытым письмом с критикой политики Анкары в отношении курдов. Глава Елисейского дворца призвал Эрдогана соблюдать основные права и свободы граждан.

Демократические страны должны не только бороться с терроризмом, но также "стоять на защите принципов правового государства", - отметил Макрон. Эрдоган на это ответил, что "у террора и терроризма есть садовники", то есть "люди, которые считаются идеологами" и "орошают посевы своими колонками в газетах".

Напомним, что в 2016 году Европарламент принял резолюцию о приостановлении переговоров о членстве Анкары из-за жестких действий турецких властей в отношении оппозиции после попытки госпереворота. Во время действия режима чрезвычайного положения были арестованы около 50 тыс. человек, а более 140 тыс. - уволены с государственной службы или лишены воинских званий. В ответ на действия турецких властей Европарламент в июле прошлого года рекомендовал Еврокомиссии приостановить переговоры о вступлении.


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