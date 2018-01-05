Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена вдоль границы с Мексикой поможет прекратить незаконную иммиграцию в страну.

Об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Мы должны построить стену, остановить незаконную иммиграцию, прекратить цепную миграцию и отменить визовую лотерею. Действующая система опасна и нечестна по отношению к народу США – пришло время перемен", – подчеркнул Трамп.

Как известно, ранее министерство национальной безопасности США расширило список требований к странам, с которыми действует безвизовый режим с программой Visa Waiver.