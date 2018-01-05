Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США

Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

Об этом со ссылкой на заявление Трампа сообщает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на существенные доказательства мошенничества в ходе выборов многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, требуемую для расследования", – заявил Трамп.

Поэтому президент США решил передать рассмотрение этого вопроса министерству внутренней безопасности.

"Вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, сегодня я подписал указ о роспуске комиссии и поручил министерству внутренней безопасности изучить эти вопросы и определить дальнейшие шаги", – говорится в распространенном заявлении Трампа.

Напомним, бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.

На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один. Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».




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