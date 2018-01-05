Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США
Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.
Об этом со ссылкой на заявление Трампа сообщает "
"Несмотря на существенные доказательства мошенничества в ходе выборов многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, требуемую для расследования", – заявил Трамп.
Поэтому президент США решил передать рассмотрение этого вопроса министерству внутренней безопасности.
"Вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, сегодня я подписал указ о роспуске комиссии и поручил министерству внутренней безопасности изучить эти вопросы и определить дальнейшие шаги", – говорится в распространенном заявлении Трампа.
Напомним, бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.
На одном из них
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