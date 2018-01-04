Иран пожаловался на Трампа генсеку ООН

Иран пожаловался на Трампа генсеку ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Голамали Хошру переслал генсеку ООН Антониу Гутерришу и руководству Генассамблеи ООН официальные письма, в которых заявляется о вмешательстве США во внутренние дела Ирана и в частности о заявлениях Трампа по поводу протестов в Иране.

"Власти США под предлогом поддержки акций протеста увеличили число попыток вмешательства во внутренние дела Ирана. Президент (Дональд Трамп) и вице-президент США (Майк Пенс) разместили в соцсети Twetter большое число бессмысленных сообщений, поощряя иранцев к акциям неповиновения", – цитирует письмо постпреда Ирана агентство Анадолу.

По мнению представителя Ирана, США не считаются с нормами международного права и принципа ООН и поэтому мировое сообщество должно осудить высказывания администрации Трампа по Ирану.

Напомним, акции протеста в Иране начались 28 декабря 2017, когда группа жителей города Мешхед вышла на улицы в знак протеста против безработицы, коррупции и высоких цен в стране. Акции протеста вскоре переросли в антиправительственные манифестации, охватившие, в том числе, города: Тегеран, Кирманшах, Сенендеч, Зенджан, Шираз, Кум, Ахваз, Захедан, Эрак, Хуррем Абад.

Сообщается о гибели не менее 24 человек, более тысячи человек задержаны. Командующий Корпусом Стражей Исламской революции Мухаммед Али Джафари объявил о прекращении антиправительственных акций протеста в Иране.

Как сообщалось ранее, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Шейх Саид Исмагилов, считает, что РоSSия не даст свергнуть Иранский режим и поможет утопить в крови любые зародыши революции.




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