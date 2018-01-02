Газета USA Today назвала РоSSию новой «империей зла»

Одна из ведущих американских газет объявила РоSSию новой «империей зла», сославшись на агрессивные действия Москвы в отношении Грузии и Украины, военную интервенцию в Сирии и вероятное вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

Об этом сообщает Голос Америки.

В редакционной статье под заголовком «РоSSия снова стала империей зла», газета USA Today напомнила, что в 1983 году президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла», предупредив об ужесточении глобальной угрозы, исходящей от СССР, и необходимости противостоять ей.

«История повторяется, – говорится в статье. – РоSSия сегодня – это бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако роSSийский президент Владимир Путин, не скрывает своего раздражения этим крахом, стремится вернуть часть былой славы. Путинская стратегия снова готова сделать РоSSию большим источником международного хаоса».

В качестве доказательства газета приводит вторжение РоSSии в соседнюю Грузию в 2008 году и Украине в 2014 году, незаконную аннексию Крыма, роSSийскую военную операцию в Сирии, где она «укрепила позиции режима Башара Асада и совершала преступления».

USA Today также напомнила читателям, что ЦРУ, ФБР и АНБ пришли к выводу, что Путин отдавал распоряжение о проведении компьютерных и пропагандистских атак «с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и подорвать доверие к американскому демократического процесса».

«Другие агрессивные действия РоSSии включают продажу оружия Талибану в Афганистане и нефти – Северной Корее», – указывает газета.

USA Today напоминает, что Рейган призвал своих слушателей в 1983 году «избегать искушения... игнорировать факты истории и агрессивные порывы империи зла». «Через 35 лет эти слова снова заслуживают внимания», – резюмирует издание.


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