Франция вводит обязательную детскую вакцинацию от 11 вирусов

С 2018 года дети во Франции будут вакцинироваться обязательно от 11 разных вирусов.

Требование будет касаться всех детей, рожденных после 1 января 2018 года, сообщает «Укринформ».

«В перечень обязательных вакцин добавлены прививки от коклюша, гепатита В, кори, краснухи, гемофильной палочки, пневмококка и менингококка», – сообщили в министерстве здравоохранения Франции.

Кампания по обязательной вакцинации по новым требованиям начнется с 1 июня этого года.

Инициатором изменений стала врач-иммунолог Аньес Бюзен, которая ныне занимает пост министра здравоохранения.

Соответствующие изменения в законодательство были внесены еще в прошлом году в октябре.

Раньше обязательными были три прививки – от дифтерии, столбняка и полиомиелита.


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