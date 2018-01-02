Франция вводит обязательную детскую вакцинацию от 11 вирусов
С 2018 года дети во Франции будут вакцинироваться обязательно от 11 разных вирусов.
Требование будет касаться всех детей, рожденных после 1 января 2018 года, сообщает
«В перечень обязательных вакцин добавлены прививки от коклюша, гепатита В, кори, краснухи, гемофильной палочки, пневмококка и менингококка», – сообщили в министерстве здравоохранения Франции.
Кампания по обязательной вакцинации по новым требованиям начнется с 1 июня этого года.
Инициатором изменений стала врач-иммунолог Аньес Бюзен, которая ныне занимает пост министра здравоохранения.
Соответствующие изменения в законодательство были внесены еще в прошлом году в октябре.
Раньше обязательными были три прививки – от дифтерии, столбняка и полиомиелита.
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