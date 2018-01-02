Франция вводит обязательную детскую вакцинацию от 11 вирусов

С 2018 года дети во Франции будут вакцинироваться обязательно от 11 разных вирусов.

Требование будет касаться всех детей, рожденных после 1 января 2018 года, сообщает «Укринформ» .

«В перечень обязательных вакцин добавлены прививки от коклюша, гепатита В, кори, краснухи, гемофильной палочки, пневмококка и менингококка», – сообщили в министерстве здравоохранения Франции.

Кампания по обязательной вакцинации по новым требованиям начнется с 1 июня этого года.

Инициатором изменений стала врач-иммунолог Аньес Бюзен, которая ныне занимает пост министра здравоохранения.

Соответствующие изменения в законодательство были внесены еще в прошлом году в октябре.

Раньше обязательными были три прививки – от дифтерии, столбняка и полиомиелита.