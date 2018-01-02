Климкин счел убийство Ноздровской вызовом для государства

Министр первым из чиновников отреагировал на трагедию.

Климкин счел убийство Ноздровской вызовом для государства
Ирина Ноздровская

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что убийство юриста Ирины Ноздровской является вызовом для государства и тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И.Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", - написал глава МИД в твиттере.

Напомним, правозащитница, юрист Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Светлану Сапатинскую сбили 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы. Суд установил, что водитель видел пешехода, однако не тормозил и не пытался избежать столкновения. И вместо того, чтобы вызвать скорую, взялся звонить отцу за консультацией. Поэтому суд объявил приговор - семь лет за решеткой из восьми возможных.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.


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