Индия подарила Украине 130 тыс. доз сывороток
Минздрав констатирует проблемы с регистрацией иммуноглобулинов.
Правительство Индии предоставило Украине более 130 тыс. доз специфических сывороток в виде гуманитарной помощи, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Речь идет, в частности, о 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз сыворотки против дифтерии, 14,4 тыс. доз антирабической сыворотки, а также 1,5 тыс. доз лиофилизированного антитоксина противозмеиного.
Все препараты имеют сертификат качества GMP. Гуманитарная помощь, предоставленная Индией, будет распределена между областями в соответствии с потребностью, включая препарат для посттравматической профилактики столбняка.
В ведомстве акцентировали внимание, что в настоящее время отсутствуют некоторые сыворотки и иммуноглобулины из-за их отсутствия регистрации в Украине.
"Только весной 2017 зарегистрировано два антирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства, больше никакие специфические иммуноглобулины производители на регистрацию не подавали", – сказано в сообщении.
В министерстве напомнили, что ведомство не может быть инициатором регистрации препарата, а местная власть не может закупать незарегистрированные медикаменты.
"Гуманитарные грузы - единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости ", – отмечено в сообщении.
В ведомстве напомнили, что вакцинация – единственный способ уберечься от столбняка и дифтерии.
"Взрослые также должны делать прививки, ревакцинацию рекомендуется проводить каждые 10 лет, вакцины (АДС и АДС-М) являются бесплатным и в наличии в каждой поликлинике", – отмечено в сообщении.
На 2018 год в бюджете заложено 42 млн грн для закупки сывороток и иммуноглобулина через международные специализированные организации.
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Политика
02.01.2018 20:16