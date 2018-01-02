Индия подарила Украине 130 тыс. доз сывороток

Минздрав констатирует проблемы с регистрацией иммуноглобулинов.

Индия подарила Украине 130 тыс. доз сывороток
Фото: kp.ua/Алексей Булатов

Правительство Индии предоставило Украине более 130 тыс. доз специфических сывороток в виде гуманитарной помощи, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Речь идет, в частности, о 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз сыворотки против дифтерии, 14,4 тыс. доз антирабической сыворотки, а также 1,5 тыс. доз лиофилизированного антитоксина противозмеиного.

Все препараты имеют сертификат качества GMP. Гуманитарная помощь, предоставленная Индией, будет распределена между областями в соответствии с потребностью, включая препарат для посттравматической профилактики столбняка.

В ведомстве акцентировали внимание, что в настоящее время отсутствуют некоторые сыворотки и иммуноглобулины из-за их отсутствия регистрации в Украине.

"Только весной 2017 зарегистрировано два антирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства, больше никакие специфические иммуноглобулины производители на регистрацию не подавали", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что ведомство не может быть инициатором регистрации препарата, а местная власть не может закупать незарегистрированные медикаменты.

"Гуманитарные грузы - единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости ", – отмечено в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вакцинация – единственный способ уберечься от столбняка и дифтерии.

"Взрослые также должны делать прививки, ревакцинацию рекомендуется проводить каждые 10 лет, вакцины (АДС и АДС-М) являются бесплатным и в наличии в каждой поликлинике", – отмечено в сообщении.

На 2018 год в бюджете заложено 42 млн грн для закупки сывороток и иммуноглобулина через международные специализированные организации.


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