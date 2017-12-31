Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших

Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших (ФОТО)

В результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад в воскресенье погибли, по меньшей мере, 15 человек. Еще 13 получили ранения.

Об этом заявил представитель губернатора провинции Нангархар, где произошел теракт, сообщает Reuters.

По его словам, нападающий подорвался на похоронах бывшего районного губернатора на городском кладбище.

Пока ни одна преступная группировка не взяла ответственность за нападение, которое произошло через несколько дней после того, как, по меньшей мере, 41 человек был убит и более 80 ранены в результате теракта в шиитском культурном центре в Кабуле в четверг.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за это нападение, одно из худших в афганской столице в течение последних месяцев.

Напомним, в Афганистане в результате взрыва у здания разведки в Кабуле 25 декабря погибли десять человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили местные власти. Ранее сообщалось о шестерых погибших утром в понедельник, когда террорист-смертник подорвал себя у здания Национального агентства разведки Афганистана.

Кроме того, сообщается, что в этом же районе расположено посольство Соединенных Штатов Америки и штаб-квартира Североатлантического Альянса в Афганистане. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).




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