Порошенко и Гройсман выразили благодарность силовикам за операцию в «Укрпочте»

Президент Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарили СБУ, Нацполицию и МВД за освобождение заложников в харьковском отделении «Укрпочты».

Об этом первые лица государства сообщили в Facebook.

«Все заложники в Харькове освобождены. Нападавшего задержали. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», – написал Порошенко.

«Террориста задержали. Спасибо СБУ и МВД за спасенные жизни!», – отметил Гройсман.

Как сообщал Укринформ, вчера в 14:40 в полицию Харькова поступило сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенное на улице Шевченко, вошел мужчина в маске с целью ограбления. О данном факте одна из работниц почты сообщила мужу, и он оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. Сообщалось, что в помещении находилось 9 взрослых и 2 детей.

В результате переговоров полиции со злоумышленником удалось освободить сначала пятерых граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Сейчас операция по освобождению заложников завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены. Злоумышленник задержан. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.


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