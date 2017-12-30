?С 2018 Украина будет собирать биометрические данные въезжающих из 70 стран

Перечень обнародовало Министерство иностранных дел.

Фото: dpsu.gov.ua

Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу с 1 января следующего года будет осуществляться в иностранцев из 70 стран и лиц без гражданства. Их перечень обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

Соответствующий закон президент Порошенко подписал в августе 2017.

В списке стран, гражданам которых придется проходить на границе дополнительную процедуру, есть и РоSSийская Федерация. Также туда внесены:

Алжирская Народная Демократическая Республика Республика Ангола Исламская Республика Афганистан Народная Республика Бангладеш Республика Бенин Республика Ботсвана Буркина-Фасо Республика Бурунди Социалистическая Республика Вьетнам Габонская Республика, Исламская Республика Гамбия Кооперативная Республика Гайана Республика Гана Гвинейская Республика Республика Гвинея-Бисау Республика Экваториальная Гвинея Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея Республика Джибути Государство Эритрея Федеративная Демократическая Республика Эфиопия Арабская Республика Египет Йеменская Республика Республика Замбия Республика Зимбабве Республика Ирак Исламская Республика Иран Хашимитское Королевство Иордания Республика Кабо-Верде Республика Камерун Республика Кения Кыргызская Республика Союз Коморских Островов Республика Конго Демократическая Республика Конго Корейская Народно-Демократическая Республика Республика Кот-д'Ивуар Королевство Лесото Республика Либерия Ливанская Республика Государство Ливия Исламская Республика Мавритания Республика Мадагаскар Республика Малави Республика Мали Королевство Марокко Республика Мозамбик Республика Намибия Республика Нигер Федеративная Республика Нигерия Исламская Республика Пакистан Палестина РоSSийская Федерация Республика Южный Судан Республика Руанда Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи Королевство Свазиленд Республика Сенегал Сирийская Арабская Республика Федеративная Республика Сомали Республика Судан Республика Сьерра-Леоне Республика Таджикистан Объединенная Республика Танзания Тоголезская Республика Королевство Тонга Тунисская Республика Республика Уганда Центральноафриканская Республика Республика Чад Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

Напомним, биометрический контроль для россиян при въезде в Украину заработает с 27 декабря.