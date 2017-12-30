С 2018 Украина будет собирать биометрические данные въезжающих из 70 стран
Перечень обнародовало Министерство иностранных дел.
Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу с 1 января следующего года будет осуществляться в иностранцев из 70 стран и лиц без гражданства. Их перечень обнародовало Министерство иностранных дел Украины.
Соответствующий закон президент Порошенко подписал в августе 2017.
В списке стран, гражданам которых придется проходить на границе дополнительную процедуру, есть и РоSSийская Федерация. Также туда внесены:
-
Алжирская Народная Демократическая Республика
-
Республика Ангола
-
Исламская Республика Афганистан
-
Народная Республика Бангладеш
-
Республика Бенин
-
Республика Ботсвана
-
Буркина-Фасо
-
Республика Бурунди
-
Социалистическая Республика Вьетнам
-
Габонская Республика,
-
Исламская Республика Гамбия
-
Кооперативная Республика Гайана
-
Республика Гана
-
Гвинейская Республика
-
Республика Гвинея-Бисау
-
Республика Экваториальная Гвинея
-
Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея
-
Республика Джибути
-
Государство Эритрея
-
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
-
Арабская Республика Египет
-
Йеменская Республика
-
Республика Замбия
-
Республика Зимбабве
-
Республика Ирак
-
Исламская Республика Иран
-
Хашимитское Королевство Иордания
-
Республика Кабо-Верде
-
Республика Камерун
-
Республика Кения
-
Кыргызская Республика
-
Союз Коморских Островов
-
Республика Конго
-
Демократическая Республика Конго
-
Корейская Народно-Демократическая Республика
-
Республика Кот-д'Ивуар
-
Королевство Лесото
-
Республика Либерия
-
Ливанская Республика
-
Государство Ливия
-
Исламская Республика Мавритания
-
Республика Мадагаскар
-
Республика Малави
-
Республика Мали
-
Королевство Марокко
-
Республика Мозамбик
-
Республика Намибия
-
Республика Нигер
-
Федеративная Республика Нигерия
-
Исламская Республика Пакистан
-
Палестина
-
РоSSийская Федерация
-
Республика Южный Судан
-
Республика Руанда
-
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
-
Королевство Свазиленд
-
Республика Сенегал
-
Сирийская Арабская Республика
-
Федеративная Республика Сомали
-
Республика Судан
-
Республика Сьерра-Леоне
-
Республика Таджикистан
-
Объединенная Республика Танзания
-
Тоголезская Республика
-
Королевство Тонга
-
Тунисская Республика
-
Республика Уганда
-
Центральноафриканская Республика
-
Республика Чад
-
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Напомним, биометрический контроль для россиян при въезде в Украину заработает с 27 декабря.
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Политика
30.12.2017 16:01