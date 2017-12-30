Трамп пожаловался на негативное влияние расследования о вмешательстве РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что расследование о вмешательстве РоSSии в американские выборы выставляют США в невыгодном свете.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

«Это заставляет страну выглядеть очень плохо, ставит ее в плохое положение. Чем скорее все разрешится, тем лучше для страны», — заявил американский лидер.

Во время 30-минутного интервью газете он 16 раз повторил, что во время расследования не обнаружили «никакого сговора» о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.