Трамп пожаловался на негативное влияние расследования о вмешательстве РФ
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что расследование о вмешательстве РоSSии в американские выборы выставляют США в невыгодном свете.
Об этом он заявил в интервью The New York Times.
«Это заставляет страну выглядеть очень плохо, ставит ее в плохое положение. Чем скорее все разрешится, тем лучше для страны», — заявил американский лидер.
Во время 30-минутного интервью газете он 16 раз повторил, что во время расследования не обнаружили «никакого сговора» о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
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Политика
30.12.2017 15:53