Израиль страдает от засухи: тысячи людей под Стеной плача молятся о дожде

Несколько тысяч евреев во главе с министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем приняли участие в молитве о дожде в четверг у Стены плача в Иерусалиме. Присутствующие на молитве просили о дожде, который бы наконец, покончил с засухой, которая продолжается в Израиле уже четыре года.

Об этом сообщает Polsatnews.

Засуха настолько сильная, что перегруженные агрегаты для опреснения морской воды и очистные сооружения не могут обеспечить необходимым количеством воды сельское хозяйство.

В этой ситуации министр сельского хозяйства, который является членом правой религиозно-сионистской партии «Еврейский дом», решил обратиться за помощью к раввинам.

«Мы значительно снизили стоимость воды, мы проводим много исследований по экономии воды в сельском хозяйстве, но молитва, безусловно, тоже может помочь», – отметил Ариэль.

Под Стеной плача собралась многотысячная толпа, распевая особую молитву, чтобы покончить с засухой.

Однако хватило и скептиков. На пример, газета «Jedijot Achronot» написала в комментарии, что министру Ариэлю стоило бы сосредоточить свои усилия на борьбе с климатическими изменениями, включая уменьшение выбросов парниковых газов в отрасли сельского хозяйства.


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