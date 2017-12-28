Суд признал незаконным увольнение главного подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах

Следствие считает его ответственным за перестрелку, в которой погибли пять человек.

Суд признал незаконным увольнение главного подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Бывший начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, который является подозреваемым по делу о перестрелке полицейских в Княжичах, через суд восстановился в должности.

20 декабря Окружной административный суд Киева приказал восстановить Куряту на должности с 27 января 2017 года и выплатить 104,7 тыс. грн недополученной зарплаты (без учета налогов и обязательных платежей).

Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах, поэтому решение Нацполиции о проведении служебного расследования и увольнение было незаконным.

Прокуроры считают, то именно Курята отдал приказ стрелять и приводят в качестве доказательств отрывки телефонных переговоров, а также видео с камер наблюдения в Княжичах.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских.

В январе 2017 года в связи с событиями в Княжичах 7 полицейских были уволены, 9 понесли дисциплинарное наказание из-за перестрелки в Княжичах

В конце августа 2017 года Генеральная прокуратура в рамках расследования перестрелки в Княжичах сообщила о подозрении трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта.

Им вменяют превышение власти, умышленное убийство и покушение на умышленное убийство.


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