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Апелляционный суд подтвердил арест соратника Саакашвили Дангадзе Защита просила заменить меру пресечения на личное обязательство. Северион Дангадзе Фото: Сергей Нужненко Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщил председательствующий судья в ходе заседания. Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство. Напомним, 6 декабря соратник экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе, который, по версии следствия, получал деньги для акций протеста в Киеве от беглого олигарха Сергея Курченко, был арестован без права залога.

LB.ua

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