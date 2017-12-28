САП ответила на претензии Луценко в связи с закрытием дела Довгого

Допрошенные 35 депутатов Киевсовета не вспомнили события 10-летней давности.

Олесь Довгий Фото: Макс Требухов

Специализированная антикоррупионная прокуратура назвала заявление генерального прокурора Юрия Луценко о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении нардепа Олеся Довгого "преждевременным и чрезмерно эмоциональным".

"Считаем, что такому выводу должно предшествовать детальное исследование собранных доказательств, изучение оснований для закрытия, анализ всех материалов уголовного производства, как подтверждающих вину лица, так и оправдывающих его", - сообщается в фейсбуке САП.

Напоминается, что досудебное расследование о незаконном выделении земельных участков сессией Киевсовета 1 октября 2007 года осуществлялось больше года прокуратурой Киева . В дальнейшем расследование в июне 2017 было поручено совместной группе детективов Национального антикоррупионного бюро и следователей прокуратуры Киева .

"Вместе с тем, следует отметить, что "наступательная позиция" инициаторов этого производства - прокуратуры города Киева исчезла после того, как погасли все камеры средств массовой информации по окончании заседания Комитета Верховной Рады Украины. Получив свою долю пиара в СМИ , другие правоохранительные органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования", - отмечает САП.

По мнению антикоррупионной прокуратуры, именно поэтому объявление о подозрении Довгогому не было осуществлено сразу после снятия с него депутатской неприкосновенности. Утверждается, что попытки прокуроров САП "достучаться до коллег-правоохранителей" относительно дальнейшей судьбы этого производства "были восприняты без всякого энтузиазма".

"Факт отсутствия доказательств для объявления сообщения о подозрении и завершения досудебного расследования путем направления в суд обвинительного акта подтвержден не только собранными доказательствами, но и позицией собственно Генеральной прокуратуры Украины. Так, в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступила докладная записка заместителя Генерального прокурора Стрижевской А.А. от 22.11.2017, согласованная Генеральным прокурором Украины, которой фактически отказано в подписании окончательного подозрения, о том, что в тексте подозрения Довгому О.С .: «... отсутствуют данные о том, что Довгий О.С. является должностным лицом в смысле примечания к ст. 364 УК, а следовательно не является субъектом указанного преступления; отсутствуют сведения, подтверждающие факт злоупотребления властью, указывающие на общность умысла и раскрывающие все элементы состава уголовного преступления в его действиях; не подтверждено, в чем именно заключалось злоупотребления Довгого О.С., что именно он должен был делать и чего не имел права делать; не установлено в интересах он действовал", - сообщает САП.

Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства было принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, при которых не получено доказательств склонения, давления или указаний со стороны Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков. Большинство депутатов не вспомнило событий пленарного заседания 1 октября 2007 года.

"Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить. Подчеркиваем, что Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о закрытии лишь в отношении личности подозреваемого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований", - добавили в САП.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко назвал неприемлемым решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела против народного депутата Олеся Довгого и сообщил, что прокуратура Киева возбудила новое уголовное производство по инкриминируемым ему преступлениям.

11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Срок давности уголовного производства в отношении Довгого истек 1 октября 2017 года. 22 декабря САП закрыла дело против Довгого.