Глава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатам
Государственная задолженность составила 61 млн грн из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера"Украина".
Глава "Укроборонпрома" Роман Романов заявляет, что концерн не имеет отношения к задолженности по зарплате на судостроительных заводах, из-за которой глава правительства Володомир Гройсман хочет его уволить.
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
В документе говорится, что "Укроборонпром" неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг "Николаевского судостроительного завода". Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание.
"Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украину" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила 61 млн грн", - заявил Романов.Однако, по его словам, концерн не вправе перераспределять средства между предприятиями-участниками самостоятельно.
Напомним, что в ноябре ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн "Укроборонпром", в управлении которого находится предприятие.
На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить "Укроборонпрому" до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе. На заседании правительства в среду, 27 декабря, премьер потребовал отставки главы "Укроборонпрома", поскольку задолженность не погашена.
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