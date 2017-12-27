Глава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатам

Государственная задолженность составила 61 млн грн из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера"Украина".

Роман Романов Фото: ТСН

Глава "Укроборонпрома" Роман Романов заявляет, что концерн не имеет отношения к задолженности по зарплате на судостроительных заводах, из-за которой глава правительства Володомир Гройсман хочет его уволить.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В документе говорится, что "Укроборонпром" неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг "Николаевского судостроительного завода". Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание.

"Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украину" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила 61 млн грн", - заявил Романов.Однако, по его словам, концерн не вправе перераспределять средства между предприятиями-участниками самостоятельно.

Напомним, что в ноябре ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн "Укроборонпром", в управлении которого находится предприятие.

На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить "Укроборонпрому" до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе. На заседании правительства в среду, 27 декабря, премьер потребовал отставки главы "Укроборонпрома", поскольку задолженность не погашена.