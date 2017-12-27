Глава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатам

Государственная задолженность составила 61 млн грн из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера"Украина".

Глава "Укроборонпрома" опроверг обвинения Гройсмана в задолженности по зарплатам
Роман Романов
Фото: ТСН

Глава "Укроборонпрома" Роман Романов заявляет, что концерн не имеет отношения к задолженности по зарплате на судостроительных заводах, из-за которой глава правительства Володомир Гройсман хочет его уволить.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В документе говорится, что "Укроборонпром" неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг "Николаевского судостроительного завода". Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание.

"Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украину" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила 61 млн грн", - заявил Романов.Однако, по его словам, концерн не вправе перераспределять средства между предприятиями-участниками самостоятельно.

Напомним, что в ноябре ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн "Укроборонпром", в управлении которого находится предприятие.

На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить "Укроборонпрому" до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе. На заседании правительства в среду, 27 декабря, премьер потребовал отставки главы "Укроборонпрома", поскольку задолженность не погашена.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции
Главарь "ДНР" "помиловал" пленных украинцевГлаварь "ДНР" "помиловал" пленных украинцев
Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установленыГлава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены
"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове
Глава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкцийГлава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкций
Генштаб опроверг заявление РФ о том, что украинский военный попросил статус беженца в РоSSииГенштаб опроверг заявление РФ о том, что украинский военный попросил статус беженца в РоSSии
Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца КрымаХанский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма
Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводстваГлава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства
ЮНИСЕФ возглавит экс-глава Монетного двора СШАЮНИСЕФ возглавит экс-глава Монетного двора США
Глава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в BrexitГлава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в Brexit
Последние новости
Подгружаем последние новости