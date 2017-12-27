Канада намерена расширить военную помощь Украине
"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время".
Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил о том, что правительство страны ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ".
"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией РоSSии", - сказал он.
По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране.
Саджан пообещал "продвигаться в этом вопросе".
"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил министр.
Напомним, 13 декабря Канада разрешила экспорт автоматического оружия в Украину.
В ходе визита в Киев глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что от Украины заявок на покупку оружия пока не поступало.
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