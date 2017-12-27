Канада намерена расширить военную помощь Украине

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время".

Канада намерена расширить военную помощь Украине
Фото: www.mil.gov.ua

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил о том, что правительство страны ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ".

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией РоSSии", - сказал он.

По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране.

Саджан пообещал "продвигаться в этом вопросе".

"Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил министр.

Напомним, 13 декабря Канада разрешила экспорт автоматического оружия в Украину.

В ходе визита в Киев глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что от Украины заявок на покупку оружия пока не поступало.


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