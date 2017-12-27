Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев

Люди продолжают прибывать.

Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев
Фото: Александр Рудоманов

Несколько сотен человек прибыли в международный аэропорт "Борисполь" встречать украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

По его словам, в аэропорту уже находится около 500 человек. Люди продолжают прибывать.

"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Напомним, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленными по формуле "73 на 233".


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