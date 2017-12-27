Около 500 человек приехали в "Борисполь" встретить освобожденных из плена украинцев
Люди продолжают прибывать.
Несколько сотен человек прибыли в международный аэропорт "Борисполь" встречать украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.
По его словам, в аэропорту уже находится около 500 человек. Люди продолжают прибывать.
"Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.
Напомним, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленными по формуле "73 на 233".
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27.12.2017 17:33