Суд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГА

Червонозаводский районный суд Харькова уже выбрал для двух фигурантов дела о фиктивных тендерах в Запорожье и Мелитополе по делу о нанесении убытков на сумму 87 миллионов гривен меры пресечения.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Речь идет о заместителе председателя Запорожского областного совета и его брата – Владислава и Марка Марченко. Их суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения для третьего фигуранта дела - директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя – Олега Обрезанова. Прокуратура настаивает на домашнем аресте и в данном случае.