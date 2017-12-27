Суд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГА
Червонозаводский районный суд Харькова уже выбрал для двух фигурантов дела о фиктивных тендерах в Запорожье и Мелитополе по делу о нанесении убытков на сумму 87 миллионов гривен меры пресечения.
Об этом
Речь идет о заместителе председателя Запорожского областного совета и его брата – Владислава и Марка Марченко. Их суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения для третьего фигуранта дела - директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя – Олега Обрезанова. Прокуратура настаивает на домашнем аресте и в данном случае.
Напомним, 21 декабря СБУ провела в Запорожье массовые обыски у чиновников. Фигурантами дела стал заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, его помощники, а также заместитель главы Запорожского облсовета Владислав Марченко и его брат Марк Марченко. Чиновники организовали схему для обхода гостендеров Prozorro. Госзаказы получали подконтрольные компании, а сами услуги или работы выполнялись лишь на бумаге.
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Политика
27.12.2017 15:51