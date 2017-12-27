Экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР" в рамках обмена пленными

Владимир Слепцов будет дальше отбывать наказание в Украине.

Экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР" в рамках обмена пленными
Фото: www.youtube.com/Tekhnokom

Арестованный бывший мэр города Торецк Владимир Слепцов, которого сегодня должны были передать "ДНР" в рамках обмена, спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.

Об этом сообщает "Громадське".

"Когда обмен завершился и журналисты поедут обратно - Слепцов едет вместе с ними. Он будет дальше отбывать наказание в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, Слепцов принимал участие в организации "референдума о независимости "ДНР" в Торецке.

В июле прошлого года жители Торецка пытались блокировать военных. Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обвинил Слепцова в поддержке зачинщиков блокирования. В 2015 году местные выборы в Торецке не проводились из-за близости фронта.


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