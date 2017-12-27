Полицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсией

Сейчас с задержанным работают сотрудники уголовного розыска.

Фото: facebook.com/don.gunp

Полицейские задержали на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот", который пытался пересечь линию разграничения вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в Фейсбуке.

Во время прохождения контроля правоохранители услышали, как женщина, которая направлялась из временно оккупированного Донецка, говорит, что у нее есть льготы, поскольку ее сын - "командир танка". Полицейские остановили гражданина, который ее сопровождал для проверки.

"Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в составе бандформирования "Оплот". В 2014-15 годах он находился на передовых позициях в селе Ясное, вблизи оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села", - отмечается в сообщении.

В танковое подразделение житель Донецка поступил вместе с соседом. Мужчине поручили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте.

В начале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где они обустроили военную часть в Кировском районе.

Сейчас с задержанным работают сотрудники уголовного розыска. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 260 УК" создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее пограничники задержали "полицейского ДНР", который ехал получать загранпаспорт в Мариуполь.