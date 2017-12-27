Луценко пообещал обнародовать экспертизу пленок Саакашвили-Курченко после Нового года

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что результаты экспертизы скандальной записи с Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко будут готовы после нового года.

Об этом сообщает ТСН .

"Думаю, что в течение месяца, возможно полтора, мы получим первый результат в отношении фоноскопической экспертизы. Это, как правило затягивает несколько большее время, потому что мы, конечно, должны получить другие голоса в других беседах, которые надо будет сравнивать", - сказал Луценко.

Он отметил, что на записях есть голоса соратника Саакашвили Севериона Дангадзе, бизнесмена Сергея Курченко и его помощника.

Напомним, что Дангадзе заявил, что "пленки Курченко" смонтированы из его разговора с мамой.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ готова привлечь ФБР и Скотланд-Ярд к экспертизе записей телефонных переговоров лидера "Руха новых сил" с бизнесменом Сергеем Курченко.