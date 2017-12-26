Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены
Сергей Князев отказался отвечать на уточняющие вопросы.
Глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе пресс-конференции по итогам работы за год признал отсутствие прогрессе в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
"Личности людей, которые совершили это преступление, к сожалению, не установлены. Точка", - сказал он.
На любые уточняющие вопросы о ходе расследования Князев отвечать отказался.
Он также заявил, что не считает это дело "висяком", так как не знаком с таким термином.
Напомним, Павел Шемемет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван в центре Киева. Дело об убийстве журналиста расследует Национальная полиция.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.12.2017 13:45
26.12.2017 13:46