Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены

Сергей Князев отказался отвечать на уточняющие вопросы.

Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены
Фото: Сергей Нужненко

Глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе пресс-конференции по итогам работы за год признал отсутствие прогрессе в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"Личности людей, которые совершили это преступление, к сожалению, не установлены. Точка", - сказал он.

На любые уточняющие вопросы о ходе расследования Князев отвечать отказался.

Он также заявил, что не считает это дело "висяком", так как не знаком с таким термином.

Напомним, Павел Шемемет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван в центре Киева. Дело об убийстве журналиста расследует Национальная полиция.


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