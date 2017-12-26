Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены

Сергей Князев отказался отвечать на уточняющие вопросы.

Фото: Сергей Нужненко

Глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе пресс-конференции по итогам работы за год признал отсутствие прогрессе в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"Личности людей, которые совершили это преступление, к сожалению, не установлены. Точка", - сказал он.

На любые уточняющие вопросы о ходе расследования Князев отвечать отказался.

Он также заявил, что не считает это дело "висяком", так как не знаком с таким термином.