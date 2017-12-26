Армия Асада установила контроль над пригородом Дамаска

Сирийские повстанцы лишились последнего подконтрольного района вблизи столицы Сирии.

Сирийская армия Фото: www.arms-expo.ru

Правительственные силы Сирии установили контроль над районом Западная Гута - юго-западным пригородом сирийской столицы Дамаска.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным наблюдателей, сейчас продолжаются переговоры об эвакуации бойцов антиправительственных подразделений в контролируемые повстанцами районы северо-западной провинции Идлиб.

Правительственные силы Сирии вместе с союзниками, в частности, иранцами, противостоят сотням суннитов и бойцов оппозиционной Свободной сирийской армии. Аналитики считают, что эта группа состоит преимущественно из местных жителей.

Анклав Западная Гута - последний повстанческий район, расположенный вплотную к Дамаску.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.