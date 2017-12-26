Армия Асада установила контроль над пригородом Дамаска
Сирийские повстанцы лишились последнего подконтрольного района вблизи столицы Сирии.
Правительственные силы Сирии установили контроль над районом Западная Гута - юго-западным пригородом сирийской столицы Дамаска.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным наблюдателей, сейчас продолжаются переговоры об эвакуации бойцов антиправительственных подразделений в контролируемые повстанцами районы северо-западной провинции Идлиб.
Правительственные силы Сирии вместе с союзниками, в частности, иранцами, противостоят сотням суннитов и бойцов оппозиционной Свободной сирийской армии. Аналитики считают, что эта группа состоит преимущественно из местных жителей.
Анклав Западная Гута - последний повстанческий район, расположенный вплотную к Дамаску.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, за шесть лет конфликта в Сирии погибло более 400 тыс. человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 млн человек нашли убежище за пределами страны.
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