Армия Асада установила контроль над пригородом Дамаска

Сирийские повстанцы лишились последнего подконтрольного района вблизи столицы Сирии.

Армия Асада установила контроль над пригородом Дамаска
Сирийская армия
Фото: www.arms-expo.ru

Правительственные силы Сирии установили контроль над районом Западная Гута - юго-западным пригородом сирийской столицы Дамаска.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным наблюдателей, сейчас продолжаются переговоры об эвакуации бойцов антиправительственных подразделений в контролируемые повстанцами районы северо-западной провинции Идлиб.

Правительственные силы Сирии вместе с союзниками, в частности, иранцами, противостоят сотням суннитов и бойцов оппозиционной Свободной сирийской армии. Аналитики считают, что эта группа состоит преимущественно из местных жителей.

Анклав Западная Гута - последний повстанческий район, расположенный вплотную к Дамаску.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, за шесть лет конфликта в Сирии погибло более 400 тыс. человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 млн человек нашли убежище за пределами страны.


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