В Украине ненадолго потеплеет, в некоторых областях усилится ветер

Днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Украине ненадолго потеплеет, в некоторых областях усилится ветер
Фото: КМДА

В четверг, 20 января, в некоторых областях Украины будет идти снег и снова немного усилится ветер.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На погоду будет влиять атмосферный фронт очередного северного циклона IDA.

“Температура воздуха в следующие сутки в большинстве областей несколько возрастет, но это потепление не будет длиться долго – на выходных ожидаем усиления мороза”, – говорится в сообщении.

Ночью без осадков, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах и Закарпатье значительный снег, метели, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

На дорогах страны местами будет сохраняться гололедица.

Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Одесской, Николаевской областях и Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.

Напомним, в пятницу, 14 января, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра - 23 м/с.

Из-за шквального ветра на утро 15 января в Украине были обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

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