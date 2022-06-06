Уйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале недели

Первые дни лета погода в Украине удивляла своей нестабильностью - дожди с грозами сменялись жарой. Начало текущей недели ознаменуется отсутствием осадков и теплыми солнечными днями, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 6 июня, практически по всей территории Украины будет тепло и небольшая облачность. На юге страны стоит ожидать дождей, однако температура воздуха сохранится на отметках 23-27 градусов. На западе термометры покажут 23-25 градусов. Такая же температура будет и в центре страны, в отличие от востока, где будет немного теплее - 25-27 градусов. На севере страны температура воздуха будет колебаться от 21 до 25 градусов.

Во вторник, 7 июня, украинцев ожидает настоящая летняя жара - столбики термометров поднимутся до 26 градусов, при этом погода будет солнечной. В Одесской области возможны дожди с грозами, которые на температуру воздуха не повлияют.

В среду, 8 июня в Украине будет так же тепло, однако на западе страны следует ожидать осадков - небольшого дождя в Ивано-Франковской и Львовской областях и дождь с грозой на Закарпатье. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от 24 до 28 градусов. В остальных областях Украины будет солнечная погода, а термометры покажут 23-26 градусов на севере, востоке и в центре страны, и до 28 - на юге.