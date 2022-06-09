Облачность и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине до конца недели

До конца текущей недели в Украине местами будут лить грозовые дожди, но в остальных регионах можно ожидать и сухую погоду, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В пятницу, 10 июня, дожди с грозами синоптики обещают на Буковине, Закарпатье, в Ивано-Франсковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Днем настоящая летняя жара будет достигать +25... +31, ночью термометры покажут +13... +18 градусов.

В субботу, 11 июня, грозы распространятся на весь запад и часть центра Украины. Дневные температуры составят +26... +33, жарче всего будет на востоке и тех центральных регионах, куда пока не добрался атмосферный фронт.

В воскресенье, 12 июня, грозовые дожди прольются также на севере и северо-востоке, а на юге, наоборот будет сухая погода. Что касается температур, то в западной части страны, за исключением Закарпатья, будет прохладнее всего – до +25.


Маргарита Лепс, Апостроф





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