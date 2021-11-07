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2021-11-07
В понедельник в Украине местами дожди, днем до +17
В Киевской области 8-10°.
Фото: facebook.com/UkrHMC
На понедельник, 8 ноября, Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.
Ночью и утром в южной части местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.
В Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.