В понедельник в Украине местами дожди, днем до +17

На понедельник, 8 ноября, Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.

Ночью и утром в южной части местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.