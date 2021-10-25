Безморозный период в Киеве стал одним из самых длинных за все время наблюдений

Первый мороз в столице зафиксировали через 219 дней после последнего.

Безморозный период в Киеве стал одним из самых длинных за все время наблюдений
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 25 октября, в Киеве впервые этой осенью было зафиксировано понижение температуры до минусовых значений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Первый мороз означает завершение безморозного периода, который длился с 13 марта, - всего 219 дней. Он стал одним из самых длинных за все время наблюдений.

Средняя многолетняя дата первых заморозков в воздухе в Киеве приходится на 21 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 197 дней.

Самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902-м и 1945 годах - 144 дня, самые длинные - по 223 дня - в 2008-м и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - отметили в обсерватории.

Напомним, что начало 2021 года выдалось довольно холодным. Февраль, например, был самым морозным за последние девять лет. Первый месяц осени также был более холодным, чем обычно.

Однако лето было очень жарким - в июне температура на 1,8°С превысила норму, в июле - на 3,3°С, в августе - на 0,7°С.

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