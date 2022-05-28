Украинцем пообещали жару в +34 градуса в ближайшее время

Несмотря на довольно холодную весну этого года, уже в ближайшее время наступит календарное лето, которое принесет в Украину настоящую жару, информирует Апостроф .

Об этом написал народный синоптик Стас Щедрин на своей Facebook-странице.

Он отметил, что первый летний месяц запомнится украинцам жарой, характерной для этого времени года, и малодождливой погодой.

"В течение 2-6 июня по всей Украине столбики термометров поднимутся до отметок +28…+34°С в дневной период и до +17…+22°С в ночное время", — отметил Щедрин.

К публикации народный синоптик также добавил метеорологическую карту, где видно, что Украина находится под влиянием теплых атмосферных масс.