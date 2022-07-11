В Україну увірветься спека до +41 градуса: коли і де намічається "пекло"
Після періоду високих температур, Україну накрило похолодання та дощі. Така погода протримається якийсь час, проте потім у країну прийде "африканська спека" - стовпчики термометрів піднімуться до +33+41 градусів.
Про це свідчать прогнози Gismeteo, інформує
Так, спека повернеться ближче до 20 чисел липня.
Погода в Харкові
У Харкові найспекотнішими днями стануть 21 та 22 липня. Очікується до 35 спекотних градусів.
Погода в Одесі
В Одесі пік спеки припаде на 19 липня, стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів.
Погода в Миколаєві
Найспекотніші дні – 19-22 липня. Спека підніметься до 36 градусів зі знаком "плюс".
Погода у Києві
Пік високих температур припаде на 19 липня. Вдень у столиці очікується до 39 градусів спеки.
Погода в Дніпрі
Найспекотніші дні прогнозуються 21 та 22 липня - стовпчики термометрів "рвануть" вгору до +40 градусів.
Погода в Ужгороді
І, нарешті, найбільша спека прогнозується в Ужгороді. Вона розпочнеться 18 та протримається до 22 липня. Два дні поспіль температура повітря триматиметься на рівні +41 градуса.