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2022-05-13
Гроза надвигается на Одессу: чего ждать в ближайшее время
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: ночью 14 мая по Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с.
Согласно прогнозу погоды с 21 час. 13 мая до 21 час. 14 по г. Одессе ожидается переменная облачность.
Ночью умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 14-16°С тепла, днем 22-24°С. Температура морской воды 13-14°С.
Алексей Ионов, politeka.net