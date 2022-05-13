Гроза надвигается на Одессу: чего ждать в ближайшее время

гроза

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: ночью 14 мая по Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Согласно прогнозу погоды с 21 час. 13 мая до 21 час. 14 по г. Одессе ожидается переменная облачность.

Ночью умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

гроза, буря, шторм, непогода

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С тепла, днем 22-24°С. Температура морской воды 13-14°С.

Черное море


Алексей Ионов, politeka.net

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