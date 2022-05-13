Гроза надвигается на Одессу: чего ждать в ближайшее время

Согласно прогнозу погоды с 21 час. 13 мая до 21 час. 14 по г. Одессе ожидается переменная облачность.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: ночью 14 мая по Одессе ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с.