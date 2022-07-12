Від спеки до злив з грозами: українців попереджають про погодні гойдалки

В Україну прийшли дощі, які збили спеку. Найближчими днями така погода збережеться.

Про це свідчать прогнози Українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

Так, у середу, 13 липня, дощі з грозами пройдуть на більшій частині території країни. Без опадів буде лише на сході України, а також у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 20 до 28 градусів тепла. Вночі прогнозується +12+18 градусів.

У четвер, 14 липня, без опадів буде у західних, центральних та південних (крім Миколаївської) областях. На решті території – дощі з грозами. Вдень прогнозується +20 +31 градус, вночі - 12-18 градусів зі знаком "плюс".

У п'ятницю, 15 липня, дощі з грозами пройдуть у західних, центральних та Чернігівській областях, у решті - без опадів, хмарно з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22-31 градус тепла, а вночі прогнозується +11 +19 градусів.

У суботу, 16 липня, дощі нарешті залишать територію України, усюди встановиться сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 33 градусів тепла, а вночі – від +12 до +20 градусів.