Дощі з грозами поділять Україну: у яких регіонах температура впаде до +7

У суботу, 3 вересня, деякі регіони України накриють дощі з грозами, температура повітря вночі знизиться до +7 градусів.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, 3 вересня дощі пройдуть у західних областях та у центрі країни, а також у деяких східних та південних областях. Подекуди опади будуть сильними. На півночі України буде сухо, але хмарно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 7-10 м/с.

Найпрохолодніша погода буде на заході України. Тут стовпчики термометрів опустяться вночі до +7+12 градусів, удень +13...+14 градусів.

У північних регіонах температура покаже +16…+19 градусів.

У центральних областях сьогодні також очікуються дощі. У Полтавській області та в районі Дніпра ймовірність опадів менша. Температура очікується в межах +16...+22 градусів.

На сході України 3 вересня буде найтепліше. Протягом дня температура підніметься до +21...+26 градусів. Без опадів.

На півдні України задождить на весь день. Повітря прогріється до +21...+23 градусів.

У Києві протягом суботи, 3 вересня, буде прохолодно – максимальна температура повітря буде +17...+18 градусів.