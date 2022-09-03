Дощі з грозами поділять Україну: у яких регіонах температура впаде до +7

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У суботу, 3 вересня, деякі регіони України накриють дощі з грозами, температура повітря вночі знизиться до +7 градусів.

Про це свідчить прогнозУкргідрометцентру.

Так, 3 вересня дощі пройдуть у західних областях та у центрі країни, а також у деяких східних та південних областях. Подекуди опади будуть сильними. На півночі України буде сухо, але хмарно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 7-10 м/с.

Найпрохолодніша погода буде на заході України. Тут стовпчики термометрів опустяться вночі до +7+12 градусів, удень +13...+14 градусів.

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У північних регіонах температура покаже +16…+19 градусів.

У центральних областях сьогодні також очікуються дощі. У Полтавській області та в районі Дніпра ймовірність опадів менша. Температура очікується в межах +16...+22 градусів.

На сході України 3 вересня буде найтепліше. Протягом дня температура підніметься до +21...+26 градусів. Без опадів.

На півдні України задождить на весь день. Повітря прогріється до +21...+23 градусів.

У Києві протягом суботи, 3 вересня, буде прохолодно – максимальна температура повітря буде +17...+18 градусів.


Ирина Юрченко, politeka.net





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